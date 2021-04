Confronto resulta em criminoso baleado e ferido em Gravataí

publicidade

Um criminoso ficou ferido após confrontar-se com os policiais militares na madrugada desta sexta-feira em Gravataí. Houve a apreensão de uma pistola calibre 9 milímetros com três carregadores, um porta carregador e R$ 3.194,00 em dinheiro. O flagrante ocorreu no bairro Parque Ipiranga.

O efetivo do 17º BPM havia sido acionado após denúncia de invasão de domicílio e disparos de arma de fogo na rua Olavo Bilac. No local indicado, os policiais militares foram surpreendidos por um indivíduo armado que efetuou os disparos. No revide, ele foi baleado e ferido.

Preso, o criminoso, de 32 anos, foi socorrido e hospitalizado, sob custódia da Brigada Militar. Ele possui extensa ficha de antecedentes, como roubo a estabelecimentos comerciais e transporte coletivo, homicídio, posse de drogas, furto qualificado, desacato, resistência, desobediência, furto e arrombamento, ameaça, porte ilegal de arma, assalto a residência, tráfico de drogas e roubo de veículos.