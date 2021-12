Confronto resulta em um morto e dois presos no bairro Restinga, em Porto Alegre

publicidade

Um criminoso morreu e outros dois foram presos pela Brigada Militar após confronto ocorrido no final da noite dessa segunda-feira no bairro Restinga, em Porto Alegre. Houve a apreensão de dois revólveres calibre 38 com munições, além de drogas.

O efetivo do 21º BPM havia sido alertado de que um Volkswagen Voyage, de cor branca, foi roubado na avenida Professor Oscar Pereira, no bairro Glória. A vítima foi um motorista de aplicativo, de 33 anos, que teve ainda os pertences pessoais levados pelos bandidos.

O GPS do veículo apontou para o acesso F, no bairro Restinga. No local fica a residência do líder de uma facção que atua no narcotráfico. A moradia deveria encontrar-se vazia, pois ele está recolhido em uma penitenciária federal.

No entanto, os policiais militares foram recebidos a tiros de revólver calibre 38 desferidos por um indivíduo, que também tem larga ficha criminal. Houve confronto e o atirador foi baleado, sendo socorrido e hospitalizado. No entanto, ele não resistiu aos graves ferimentos e morreu durante atendimento médico. No interior da residência, outros dois criminosos, ambos com antecedentes, foram então presos.

Além das armas municiadas, o efetivo do 21º BPM recolheu uma balança de precisão, três telefones celulares, 20 pedras de crack, 14 porções de maconha, R$ 49,35 em dinheiro, três cartões de crédito em nome do motorista de aplicativo, duas carteiras, um grampeador e material para embalagem de entorpecentes. Nas buscas, o Voyage foi localizado estacionado e abandonado no acesso D.

Foto: BM / Especial / CP