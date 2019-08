Contrabando avaliado em R$ 1,7 mil é apreendido em Seberi

publicidade

Avaliado em mais R$ 1,7 milhão de reais, um carregamento superior a 350 mil maços de cigarros paraguaios contrabandeados foi apreendido em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar no município de Seberi, na Zona da Produção. O flagrante ocorreu por volta das 23h30min de quarta-feira na BR 386. A mercadoria ilícita estava sendo transportada em uma carreta Scania T112, com placas de Marmeleiro, no Paraná, que foi abordada em uma barreira montada na rodovia.

O motorista, de 28 anos, foi preso após ser contatado o contrabando escondido sob a lona na carroceria do caminhão. A interceptação da PRF e da BM ocorreu quando foi recebida uma informação de que uma carreta suspeita estava deslocando de Santa Catarina e ingressaria no Rio Grande do Sul pela BR 386. O caso foi encaminhado à Polícia Federal em Santo Ângelo.