Contrabando de 12 mil maços de cigarros paraguaios é apreendido na RSC 472, em Palmitinho

O Comando Rodoviário da Brigada Militar contabilizou em cerca de 12 mil maços o total do carregamento de cigarros paraguaios contrabandeados apreendidos no km 68 da RSC 472, em Palmitinho. Na tarde do último domingo, o efetivo do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar realizou uma operação conjunta com a Polícia Civil.

Na rodovia, um Volkswagen Polo, com placas de Seberi, foi abordado. O veículo trafegava em situação irregular e estava carregado com a mercadoria ilícita. O condutor do veículo, de 31 anos, possui antecedentes. Ele e a passageira foram presos em flagrante.