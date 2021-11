Contrabando de cigarros paraguaios é encontrado após perseguição na BR 116, em São Leopoldo

publicidade

Um carregamento de 75 mil maços de cigarros paraguaios contrabandeados foi interceptado na manhã desta terça-feira pela Polícia Rodoviária Federal na BR 116, em São Leopoldo. A mercadoria ilícita estava escondida embaixo de pallets na carroceria de um caminhão Mercedes-Benz, com placas de Restinga Sêca.



O efetivo da PRF havia dado ordem de parada para o motorista do veículo. O condutor não obedeceu e seguiu em fuga com o veículo por dois quilômetros, sendo perseguido ao longo da rodovia.



Quando percebeu que não conseguiria escapar, ele saiu da pista com o caminhão e fugiu correndo para o mato. Apesar das buscas, ele não foi ainda localizado na região. O contrabando foi então encontrado no veículo, que utilizava placas falsas e havia sido roubado no início do ano em Gravataí. A soma de ambos chega a quase R$ 400 mil.