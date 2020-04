Contrabando de R$ 270 mil em cigarros é apreendido pela PRF em Santiago

publicidade

Um contrabandista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com uma carga de cigarros paraguaios, avaliada em mais de R$ 270 mil, na madrugada desta terça-feira em Santiago. O flagrante ocorreu no km 402 da BR 287 quando um caminhão baú Mercedes-Benz, com placas de Morro da Fumaça, em Santa Catarina, foi interceptado no trecho da rodovis.

Na carroceria do veículo, o efetivo da PRF localizou e apreendeu um carregamento de cerca de 55,5 mil maços de cigarros paraguaios contrabandeados, acondicionados em 111 caixas. Inicialmente, o motorista, de 53 anos, residente em São Leopoldo, alegou que transportava uma mudança de Novo Hamburgo para Uruguaiana.



No entanto, os policiais rodoviários federais suspeitaram do nervosismo do condutor e realizaram então uma busca mais detalhada no caminhão. Mesmo com a descoberta da mercadoria ilícita, o motorista insistiu que desconhecia a presença de cigarros escondidos no meio da suposta mudança. Ele foi preso mesmo assim pela PRF.