Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul investe no atendimento de produtos perigosos

publicidade

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) está com um plano de investimento e reestruturação em andamento o serviço especializado de resposta a emergências com produtos perigosos prestado pela Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS). A unidade fica sediada em Porto Alegre, mas que atende todo o território gaúcho. O projeto era antigo em qualificar a unidade.

O primeiro passo foi dado com a entrega agora de uma viatura Auto Hidro-Químico, prefixo 9787, para a CEBS. Fabricado pela empresa Triel-HT, de Erechim, o caminhão Iveco Vertis é dotado de agentes extintores e supressores, além de materiais capazes de conter danos ambientais. “É uma viatura especializada para atender ocorrências com produtos perigosos, como vazamento químico de um caminhão”, destacou o comandante-geral do CBMRS, coronel César Eduardo Bonfanti. “Estamos também adquirindo equipamentos de proteção individual, diferentes dos usados no dia a dia”, anunciou.

Segundo o comandante-geral do CBMRS, o emprego do equipamento usado pela equipe deve variar conforme o nível de proteção exigido diante de um determinado produto químico líquido ou gasoso. “O investimento, em parceria com a Defesa Civil do Estado, é de quase R$ 2 milhões para serem empregados nesta viatura”, afirmou, citando como exemplo barraca de descontaminação.