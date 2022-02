Corpo de colombiano é encontrado carbonizado às margens da BR 448, em Esteio

publicidade

Foi identificado como sendo de um colombiano desaparecido há três dias o corpo carbonizado encontrado às margem da BR 448, em Esteio, na tarde desse sábado. O corpo de Yeferson Ladino Trejos, de 27 anos, estava ao lado de uma motocicleta, também carbonizada, e foi localizado por populares que acionaram a Brigada Militar por volta das 15h30min.

Trejos trabalhava como entregador, teria saído na última quinta-feira, 17, para fazer um delivery e não retornado. A namorada de um amigo, também colombiano, com quem morava no bairro Primor, em Sapucaia do Sul, procurou a polícia e registrou o desaparecimento. Ao localizar o corpo, a BM acionou a Polícia Civil de Esteio.

“A princípio ele não tinha inimigos ou envolvimento em atividades criminosas. Nesta segunda-feira, vamos interrogar o amigo e mulher que morava com eles e registrou o desaparecimento”, afirma a titular da Delegacia de Polícia de Esteio, Luciane Bertoletti.

Embora as informações ainda sejam preliminares, a polícia acredita que Trejos pode ter sido morto a tiros em outro local, levado para a área descampada às margens da rodovia e lá o autor do crime teria incinerado o corpo e o veículo.

“O perito acredita que havia duas perfurações, mas antes da conclusão da perícia não temos como confirmar”, diz a delegada. Também não houve confirmação do tipo de combustível usado para atear fogo ao corpo da vítima e à motocicleta. Devido à falta de sinalização, a delegada explica que essa área, nas proximidades do bairro Novo Esteio, em direção à margem do Rio dos Sinos, é usado para desova de corpos e de veículos.