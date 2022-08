Corpo de jovem executado a tiros é encontrado na beira da praia em Tramandaí

publicidade

O corpo de um jovem executado a tiros foi encontrado na manhã deste sábado na beira da praia no balneário Tiarajú, em Tramandaí, no Litoral Norte. A vítima, de 25 anos, com apenas bermuda, meias e tênis, apresentava uma perfuração por disparo de arma de fogo na cabeça.

O indivíduo estava foragido e fazia parte da facção criminosa sediada no Vale do Rio dos Sinos. Residente no bairro São Francisco, em Tramandaí, ele tinha antecedentes por tráfico de entorpecente, roubo, desobediência, receptação, prisão por cumprimento de mandado, porte/posse irregular de arma de fogo, furto e falsa identidade.

Policiais militares do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT) da Brigada Militar compareceram no local e isolaram a área para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias. A Polícia Civil também esteve presente.