Corpo de jovem morta durante assalto é sepultado em Porto Alegre

O corpo de Cristiane da Costa dos Santos, de 20 anos, foi sepultado às 11h30 deste sábado, no Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre. A jovem foi vítima de um latrocínio – roubo seguido de morto – em uma parada de ônibus localizada na avenida Chuí, na zona Sul da cidade, após sair do trabalho no Barra Shopping Sul, na noite da última quinta-feira.

Investigações

Conforme a Polícia Civil, testemunhas relataram que Cristiane teria ficado nervosa e se atrapalhou para entregar o celular, sendo baleada na sequência. Ainda de acordo com a instituição, câmeras de segurança já começaram a ser analisadas para identificar os autores do crime. Contudo, informações preliminares dão conta de que dois homens teriam participado do assalto.

Os autores do crime fugiram em um veículo que horas depois foi localizado, abandonado, no bairro Vila Nova, também na zona Sul da Capital. Em vigilância discreta, policiais presenciaram que um grupo tentou resgatar o carro. A partir disso, um homem foi detido. Ele já possuía antecedentes criminais por roubo a farmácia e a estabelecimento comercial, além de outros crimes. A polícia investiga se existe relação dele com o latrocínio.

Em nota, a Brigada Militar, através do 1° Batalhão de Polícia Militar, informou que irá intensificar o patrulhamento na região.

