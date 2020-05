Corpo de morador de rua é encontrado em bairro de Porto Alegre

publicidade

O corpo de um morador de rua, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Ele estava caído na rua Baronesa do Gravataí, quase na esquina da rua Coronel André Belo. Não havia sinais de violência, mas podia ser visto um ferimento na cabeça provavelmente ocasionado pela queda no chão. O que chamou a atenção é uma pulseira de atendimento médico ou curativo em um dos punhos.

Policiais militares do 9º BPM da Brigada Militar compareceram o local e isolaram a área para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias que enviou uma equipe do Departamento Médico Legal. Uma equipe volante da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) da Polícia Civil também foi acionada na ocorrência.