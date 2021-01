Corpo parcialmente carbonizado é encontrado em matagal em Porto Alegre

publicidade

Agentes da 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DPHPP) da Polícia Civil, sob comando interino da delegada Roberta Bertoldo, investigam o caso do corpo parcialmente carbonizado no bairro Cristal, na Zona Sul de Porto Alegre. Amarrado, o cadáver estava em um matagal próximo às margens das águas do Guaíba.

“Aguardamos a identificação da vítima”, explicou a delegada Roberta Bertoldo na manhã desta sexta-feira. Ela pediu que a comunidade encaminhe qualquer informação, mesmo sob anonimato, para o telefone gratuito 0800-642-0121. A equipe de investigação procura por imagens de câmeras de monitoramento na região, entre outras diligências.

Durante o atendimento da ocorrência, a Brigada Militar e o Instituto-Geral de Perícias também compareceram no local, que permaneceu isolado até o recolhimento do corpo. A necropsia do IGP deve apontar as causas da morte.