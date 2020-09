Corpos de mulher sequestrada e do ex-companheiro são encontrados dentro de carro em Condor

publicidade

A Polícia Civil localizou dois corpos dentro de um Chevrolet Vectra Hatch, de cor prata, na manhã desta quarta-feira perto da BR 158, na zona rural de Condor, na região do Planalto do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma mulher, de 33 anos, e do ex-companheiro dela, de 36 anos, ambos com marcas de tiros.

Ela havia sido sequestrada por ele após o atual namorado dela ter sido assassinado a tiros pelo indivíduo na noite de terça-feira no interior de Júlio de Castilhos. Além da Polícia Civil, a Brigada Militar estava também mobilizada nas buscas.

A localização do paradeiro da mulher foi possível após os policiais civis rastrearem o sinal do telefone celular do indivíduo. O entorno do veículo foi isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias. A Polícia Civil poderá investigar o caso como homicídio seguido de feminicídio e suicídio, mas será preciso apurar o crime com mais informações e laudos periciais.