CRBM apreende carregamento de 73,9 quilos de maconha na RSC 153, em Passo Fundo

Cerca de 73,9 quilos de maconha foram apreendidos pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) no km 132 da RSC 153, em Passo Fundo. O flagrante ocorreu nessa segunda-feira, quando foram abordados um Fiat Uno, com placas de Pato Branco, no Paraná, e um Chevrolet Cruze, com placas de Farroupilha.

Durante a vistoria, o efetivo do CRBM verificou que, dentro do Fiat Uno, havia um carregamento de maconha no interior do porta-malas. Após uma revista minuciosa, os policiais militares rodoviários localizaram também um rádio transmissor em ambos os veículos. O Cruze servia como btaedor.

Houve então a prisão de três homens e duas mulheres, que ocupavam os dois carros. Os cinco traficantes admitiram que viajavam juntos e que buscaram a droga na cidade catarinense de São Lourenço do Oeste. A ação do CRBM contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina.