Criminoso fica ferido ao em confronto com policiais militares em Caxias do Sul

Um criminoso ficou ferido após confrontar-se com policiais militares do 12º BPM na noite dessa sexta-feira em Caxias do Sul. O suspeito, de 23 anos, foi preso em flagrante. Houve a apreensão de dois revólveres calibres 32 e 38, um total de 28 munições, 84 porções de crack, seis porções de maconha, um rádio comunicador e R$ 113,00 em dinheiro.

O incidente ocorreu na rua Valdemira Raymundi, no bairro Esplanada. Durante patrulhamento de rotina na área, o efetivo da Força Tática do 12° BPM se deparou com o indivíduo armado em uma zona de tráfico de drogas. Ele foi perseguido e entrou em confronto com os policiais militares, que reagiram e acabaram acertando-o. O suspeito foi socorrido e encaminhado a um hospital da cidade.

Já no bairro Industrial, o efetivo do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) apreendeu cerca de 1,1 quilo de maconha, 37 comprimidos de ecstasy, uma porção de haxixe, uma unida de MDMA, um adesivo de LSD, dois telefones celulares, R$ 760,00 em dinheiro e um Fiat Palio. A ação ocorreu na rua Noely Brehm de Almeida. Dois traficantes foram presos.

Em Nova Pádua, a tropa do 4º BPChq prendeu também um casal com um revólver calibre 22 e três munições, 44 pedras de crack, quatro porções de maconha e 41 porções de cocaína. O flagrante ocorreu em um apartamento de um bloco residencial na rua dos Tangarás.

Os policiais militares apreenderam ainda dez telefones celulares, dois televisores, uma máquina de massa, uma impressora, uma tesoura de poda e a chave de um automóvel. O casal integra uma facção criminosa e possui antecedentes.