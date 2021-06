Criminoso morre ao confrontar-se com efetivo do 1º BPM no bairro Cascata, na Capital

publicidade

Um criminoso morreu ao confrontar-se com policiais militares do 1º BPM na noite de segunda-feira em Porto Alegre. O incidente ocorreu na noite de segunda-feira no bairro Cascata, onde grupos rivais disputam o controle do tráfico de drogas e promovem homicídios . Houve a apreensão de duas pistolas calibres 380 com 32 munições, 42 porções de maconha, 48 pedras de crack e 39 pinos de cocaína, além de uma quantia em dinheiro.

Com apoio do setor de inteligência, o efetivo da Força Tática do 1º BPM realizava mais uma ação na região, dentro da estratégia de intensificação do policiamento ostensivo para coibir os conflitos e trazer segurança à comunidade.

Na tentativa de abordagem de cinco suspeitos na Estrada dos Barcellos, os policiais militares foram atacados a tiros. No confronto, um dos indivíduos foi baleado. Encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro, ele não resistiu aos graves ferimentos. Um cúmplice dele foi preso em flagrante.