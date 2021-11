Criminoso morre após troca de tiros com a BM, ao tentar fugir com carro roubado em Porto Alegre

publicidade

Um criminoso suspeito de roubo de veículo foi morto no final da tarde desta sexta-feira, após trocar tiros com policiais militares do 1º BPM. De acordo com a Brigada Militar, o caso aconteceu na avenida Oscar Pereira, no bairro Glória, em Porto Alegre. O homem de 23 anos tinha roubado um veículo Fiat Argo de cor preta, de placa clonada, no dia anterior.

Ao ser localizado e abordado pelos policiais militares do 1º BPM, o bandido não parou e fugiu em alta velocidade, mas acabou perdendo o controle do carro e batendo no muro de uma residência. Ao sair do veículo, ele efetuou disparos contra os policiais e foi alvejado.

Ferido, o criminoso foi levado pela viatura da BM para atendimento no Hospital de Pronto Socorro (HPS). Ele não resistiu e morreu no hospital. Segundo ainda a Brigada Militar, o homem tinha uma extensa ficha criminal, com a prática de homicídio doloso, sequestro, tráfico, entre outros crimes.

A Brigada Militar apreendeu a pistola calibre 45 utilizada pelo criminoso. O caso foi encaminhado para investigação do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) da Capital.