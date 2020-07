Criminoso que age no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, é preso pela segunda vez

publicidade

Pela segunda vez, a Brigada Militar prendeu um dos cinco arrombadores que infernizam com arrombamentos, furtos e invasões de imóveis a vida dos moradores do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Na noite desse domingo, o efetivo do 9º BPM deteve o ladrão, de 43 anos, na rua Luiz Afonso. O criminoso, que possui diversos antecedentes, foi flagrado com 15 adaptadores de hidrante e três esguichos que havia recém furtado de um sistema de combate a incêndio de um condomínio residencial. Ele foi encaminhado até a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (2ªDPPA), no Palácio da Polícia, onde foram tomadas às providências legais cabíveis.

Na madrugada de terça-feira passada, dia 14, o mesmo criminoso havia sido preso pelo efetivo do 9º BPM na avenida Protásio Alves, no bairro Santa Cecília. Os policiais militares foram acionados por moradores depois que o ladrão, com o emprego de uma faca, arrombou a grade de segurança de um prédio residencial, sendo imobilizado no local. O ladrão já teria cometido anteriormente diversos arrombamentos a fechaduras eletrônicas de prédios residenciais naquela região, furtando variados bens dos moradores e das áreas comuns dos condomínios. Ele foi solto judicialmente no mesmo dia.

O 9º BPM está tratando como prioridade a situação do bairro Cidade Baixa e monitora desde então ação dos criminosos na região, além do reforço do patrulhamento na área, sobretudo no período noturno. A BM orienta os moradores para que efetuem todos as ocorrências.