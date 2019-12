Criminosos assaltam agências bancárias e fazem cordão humano em Ibarama, no interior do RS

publicidade

Uma quadrilha atacou, simultaneamente, aproximadamente às 14h desta terça-feira, as agências bancárias do Sicredi e do Banrisul de Ibarama, cidade com menos de cinco mil habitantes na região Centro-Serra do Rio Grande do Sul. O grupo fez um cordão humano com pessoas que estavam nas proximidades e nos bancos para atacar os locais e, depois, fugiu em dois veículo, um Cruze e um Golf. Ambas as agências estão localizadas na rua Júlio Bridi, no centro, distantes a menos de um quilômetro do 23º Batalhão de Polícia Militar - 3º Grupamento Ibarama.

Momento em que grupo é libertado de cordão humano após assalto no Sicredi de Ibarama, cidade com menos de cinco mil habitantes no interior do RS. Agência do Banrisul, a menos de 500 metros, também foi roubada // @correio_dopovo



Vídeo: Janete Durigon pic.twitter.com/MlYJtxUZ8K — Eric Raupp (@EricRaupp) December 3, 2019

Durante a ação, os criminosos dispararam tiros para o alto e levaram reféns, um deles, inclusive, pendurado no veículo para que a Polícia não atirasse. Eles foram soltos posteriormente na localidade de Linha Salete, sem ferimentos. As Brigadas Militares de municípios vizinhos auxiliam nas buscas.

A moradora Janete Durigon assistiu à ação em frente ao Sicredi da janela da casa onde trabalha, tomada por apreensão. "É uma cidade pequena. A gente nunca pensa que pode acontecer algo assim. Parecia um filme de terror, porque dá uns 200 metros e vimos as pessoas de mãos pra cima. Depois, de mãos dadas, formando aquele cordão humano", conta. Pelo baixa população, ela diz que todo mundo se conhece. "Entrei em pânico, principalmente quando atiraram. A gente não sabia se era para cima ou nas pessoas, mas depois vimos que era para o ar", diz.