Criminosos assaltam Banco do Brasil Estilo na avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil apura o assalto ocorrido na manhã desta quinta-feira no Banco do Brasil Estilo da avenida Nilo Peçanha, no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Segundo o titular da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos (1ª DR), delegado João Paulo de Abreu, um número incerto de criminosos invadiu no final da madrugada uma loja de tapetes desativada existente ao lado da agência bancária. Os ladrões subiram então até o segundo andar onde abriram um buraco na parede que possibilitou o acesso ao interior do banco, sem que o alarme fosse disparado.

Os assaltantes aguardaram a chegada dos funcionários e vigilantes pela manhã, sendo cada um rendido. Pelo menos dez pessoas foram imobilizadas. Conforme o titular da 1ª DR, uma quantia em dinheiro foi roubada do cofre e dos caixas eletrônicos da agência bancária. Os bandidos fugiram antes da abertura do atendimento ao público.

A equipe da 1ª DR compareceu no local e já começou a coletar as informações. O banco ficou isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias. Busca de imagens de câmeras de monitoramento e depoimento das vítimas estão entre as diligências da equipe do delegado João Paulo de Abreu.

Foto: Polícia Civil / Divulgação / CP

FURTO

Já a agência do Itaú da avenida Farrapos, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre, foi alvo de um furto na madrugada desta quinta-feira. De acordo com a Brigada Militar, a central de monitoramento do banco alertou que um morador de rua estava furtando um televisor. No local, os policiais militares não localizaram mais o ladrão e nem o aparellho eletrônico, mas encontraram manchas de sangue em um vidro quebrado de uma janela lateral.