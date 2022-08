Criminosos invadem casa e disparam contra policial da reserva em Imbé

publicidade

Criminosos armados invadiram a casa de um sargento aposentado da Brigada Militar, neste domingo, em Imbé, no Litoral Norte, e dispararam contra o policial e seu filho, de seis anos. Nas imagens de câmeras de segurança da residência, pelo três homens aparecem durante a ação no local. Os criminosos ingressam no imóvel, localizado na rua Getúlio Vargas, no Centro, atirando em direção às pessoas que estavam na casa.

Conforme informações da Brigada Militar, uma guarnição foi despachada para atender a ocorrência. Segundo a ocorrência registrada pela BM, o sargento informou que os individuos invadiram a casa efetuando disparos de arma de fogo em direção. O PM acabou ferido no braço direito. Não há maiores informações sobre o estado de saúde do garoto de seis anos. Os criminosos fugiram do local em um Ka preto. O veículo foi abandonado e incendiado em frente a um condomínio. Policiais fazem buscas na região.