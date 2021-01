Criminosos mortos em tentativa de roubo de carro ainda não foram identificados em Porto Alegre

publicidade

Não estão ainda identificados os dois criminosos mortos em uma tentativa de roubo de veículo ocorrida na tarde de sexta-feira no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. A informação é da Brigada Militar na manhã deste sábado para a reportagem do Correio do Povo.

Por volta das 17h, na avenida Bernardino Silveira Amorim, um soldado do 20º BPM, que estava de folga, encontrava-se dentro do seu Renault Clio, quando foi atacado por dois assaltantes armados. Ele teve de desembarcar do carro e, já no lado de fora, sacou sua arma e deu voz de prisão.

Os bandidos reagiram e o policial militar, para proteger a própria vida, efetuou os disparos que acabaram atingindo os ladrões. Baleados, os criminosos ainda tentaram fugir a pé, mas tombaram sem vida em seguida, perto ainda do automóvel. Houve a apreensão de um revólver calibre 32, carregado com uma munição que estava percutida e não deflagrada, além de um simulacro de pistola.

O local foi isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias através do Departamento de Criminalística e Departamento Médico Legal. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil.