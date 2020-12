Criminosos usam explosivos em ataque à agência da Caixa em Belford Roxo

publicidade

Criminosos usaram explosivos em um ataque a uma agência da Caixa em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, bairro do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 4. Policiais do Esquadrão Antibombas estão no local. Até o momento, um homem foi preso.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) estavam em patrulhamento no bairro Lote XV quando se depararam com homens armados na agência da Caixa, que já estava danificada.Houve troca de tiros e um homem foi detido - a PM não soube informar quantos fugiram.

Na fuga, segundo a polícia, objetos pontiagudos foram espalhados pelas vias para atrapalhar o deslocamento das viaturas. A área da agência está isolada e a perícia foi acionada.