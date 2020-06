Curso de formação da Brigada Militar inicia com aula por videoconferência

publicidade

Por causa da pandemia da Covid-19, a aula inaugural do curso de formação dos 879 alunos-soldados da Brigada Militar (BM) foi transmitida simultaneamente, na tarde desta segunda-feira, por meio de videoconferência para todas as escolas nas sete cidades do Rio Grande do Sul onde ocorre o processo.

A abertura foi proferida pelo governador Eduardo Leite e pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, em uma solenidade virtual, que teve a presença ainda do comandante-geral da Brigada Militar, coronel Rodrigo Mohr, comandantes das escolas, coordenadores dos cursos, instrutores e alunos. “Com mais esse curso de formação, damos sequência às incorporações que estamos fazendo desde o ano passado para garantir que não haja redução nos efetivos da segurança pública”, disse o governador.

Os 879 novos alunos-soldados estão distribuídos em 45 turmas nas Escolas de Especialização e Formação de Soldados (EsFES) de Montenegro, Porto Alegre, Osório e nos polos de ensino de Santa Rosa e Passo Fundo, Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (EsFas) de Santa Maria e polo Rio Pardo.

Governador participou da aula. Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini / CP

Conhecimentos da atividade policial

Até o mês de novembro, quando está prevista a formatura destes policiais, eles receberão instrução de conhecimentos específicos da atividade policial militar e terão disciplinas de direito penal, direito penal militar, processo penal militar, sociologia da violência, uso da força e da arma de fogo, decisão de tiro, defesa pessoal, medicina legal e policiamento ostensivo.

Os alunos-soldados também farão estágio supervisionado para colocar em prática o que aprenderam no curso, juntamente com o apoio de policiais militares experientes. “Hoje tivemos um momento histórico para a Segurança Pública do Rio Grande do Sul, em um momento excepcional em que a aula inaugural foi através de videoconferência. Foi uma oportunidade também deles conhecerem o projeto estruturante RS Seguro”, destacou o vice-governador.

Como o curso está iniciando durante a pandemia, estarão sendo respeitadas as normas estabelecidas pelos decretos estaduais que instituíram o sistema de Distanciamento Controlado e a aplicação de medidas sanitárias durante o período da pandemia da Covid-19.

Entre as ações, será observado o distanciamento entre os alunos, uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos. “Tomaremos todos os cuidados para garantir a segurança dos professores e dos alunos, respeitando normas estabelecidas pelos decretos do Distanciamento Controlado e medidas sanitárias para o período de pandemia”, assegurou Leite.