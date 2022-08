Denarc apreende 35 quilos em apartamento que exalava o odor da droga, em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apreendeu cerca de 35 quilos de maconha em um movimentado apartamento de um prédio, frequentado por usuários e traficantes, no bairro Medianeira, em Porto Alegre. Situado na rua Coronel Neves, o imóvel exalava forte odor que podia ser sentido na rua. A droga, armazenada dentro de malas de viagem, pertencia a uma facção criminosa.

A ação foi desencadeada entre a tarde e a noite dessa quinta-feira pela equipe do delegado Guilherme Dill. Houve ainda o recolhimento de dois sacos cheios de pinos vazios que são usados para colocar cocaína, material de embalagem e uma balança de precisão. Não havia ninguém no imóvel, que não aparentava ter moradores fixos. A investigação continuará para identificar o proprietário do local,

“A ação policial ocorreu diante da inconformidade da população local que denunciou as atividades criminosas praticadas por indivíduos pertencentes à facção criminosa da localidade”, observou o delegado Guilherme Dill. “Os moradores cansados da intensa movimentação de usuários e de traficantes no local, sobretudo no período noturno, e do medo de sair na rua mesmo durante o dia, denunciaram à polícia o local e relataram detalhes da atividade criminosa”, acrescentou.

Ao conferirem as denúncias, os agentes do Denarc já sentiram o forte odor de maconha no lado de fora do prédio, vindo do apartamento. “Ao ingressar no prédio e bater na porta do apartamento denunciado, o cheiro se intensificou, de modo que não restaram dúvidas acerca da presença de entorpecentes no local”, lembrou o delegado Guilherme Dill. No interior do apartamento, os policiais civis depararam-se então com a grande quantidade de maconha guardada em malas de viagem e demais materiais.

Já em Viamão, a equipe do delegado Wagner Dalcin prendeu um traficante com dois quilos de crack. O suspeito estava em uma Volkswagen Saveiro, utilizada para o transporte do entorpecente, que estava dentro de uma mala escondida entre caixas de isopor usadas para levar congelados.

Em Cachoeirinha, a equipe do delegado Fernando Siqueira apreendeu quase meio quilo de cocaína no bairro Jardim Betânia, em Cachoeirinha, prende homem por tráfico de drogas. O flagrante foi dado após o recebimento de informações sobre um imóvel que era utilizado para armazenamento e distribuição de entorpecentes. Balanças de precisão e material para embalar o entorpecente foram recolhidos. Um traficante foi preso.