Denarc apreende 66,4 quilos de maconha com um traficante em Santa Rosa

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil confirmou nesta terça-feira a apreensão de 66,4 quilos de maconha em Santa Rosa, na região Noroeste do Estado, durante ação de combate ao tráfico de drogas na fronteira . O flagrante ocorreu no domingo passado.

O entorpecente, dividido em 98 tijolos, estava junto com mais de 2,4 mil carteiras de cigarros paraguaios contrabandeados, além de uma balança de precisão e material utilizado na embalagem dos narcóticos. Segundo o delegado Fernando Siqueira, o valor estimado do prejuízo é de aproximadamente R$ 100 mil.

Um traficante, de 38 anos, foi preso. Ele já possuía antecedentes policiais por tráfico de drogas, desacato e descaminho. Conforme o delegado Fernando Siqueira, o suspeito foi abordado quando chegava a um local utilizado para armazenamento de entorpecentes, após a realização de um trabalho de inteligência.

Já em Triunfo, a mesma equipe policial apreendeu em torno de dois quilos de maconha nessa segunda-feira no bairro Olaria. Um traficante foi detido. O delegado Fernando Siqueira explicou que o suspeito faria uma entrega e carregava uma sacola contendo quatro tijolos de maconha e ainda R$150,00 em dinheiro. Na residência dele, uma balança de precisão foi também recolhida.