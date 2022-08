Denarc apreende 68 quilos de maconha no pedágio da ERS 040, em Viamão

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) anunciou nesta segunda-feira a apreensão de 68 quilos de maconha no pedágio da ERS 040, na localidade de Águas Claras, em Viamão. A droga, avaliada em mais de R$ 200 mil, estava sendo transportada em um Hyundai HB20, de cor branca. O flagrante ocorreu na noite de sábado passado.

A equipe do delegado Guilherme Dill investigava a informação de que um veículo levava uma grande quantidade de entorpecentes do Litoral Norte para Porto Alegre. Os policiais civis apuraram a rota do carro e ficaram monitorando a passagem do carro pela praça de pedágio. O automóvel suspeito foi então abordado no local. Em revista no porta malas, os agentes encontraram um total de 91 tijolos de maconha, que totalizavam 68 quilos. O motorista, que possuía diversos antecedentes por crimes patrimoniais, foi preso.

Segundo o delegado Guilherme Dill, o flagrante “demonstra a importância da qualificação da investigação policial e a concentração da atuação em grandes apreensões de drogas e indivíduos que movimentam os maiores valores”. Ele observou que “houve dedicação dos policiais por muito tempo e o resultado foi extremamente positivo, tirando de circulação um traficante importante na facção criminosa e uma apreensão volumosa de objetos ilícitos”.