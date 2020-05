Denarc apreende acessório que transforma pistola em submetralhadora em Porto Alegre

publicidade

O acessório conhecido como kit roni, que transforma uma pistola em uma submetralhadora, e um carregador caracol, com capacidade de 100 tiros, foram apreendidos na manhã desta quinta-feira pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) em Porto Alegre. Agentes da 3ª Delegacia de Investigações, sob comando do delegado Alencar Carraro, realizaram uma operação no Morro da Cruz. Dois traficantes foram presos em flagrante. "A ação faz parte de uma ofensiva do departamento nas áreas conflagradas pelo narcotráfico, especialmente em Porto Alegre e na Região Metropolitana", destacou o diretor do Denarc, delegado Vladimir Urach.

Houve a apreensão de uma pistola 9 milímetros com quatro carregadores, um kit roni com drum magazine, uma pistola calibre 6.35, três carregadores de fuzil calibre 5.56 e dezenas de cartuchos de munição daqueles três tipos de armas. Os policiais civis recolheram ainda milhares de porções de maconha, cocaína, crack e comprimidos da droga sintética ecstasy, além de balança de precisão, celulares e anotações do tráfico de drogas.