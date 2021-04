Denarc apreende cocaína e prende suspeito em Porto Alegre

publicidade

Um homem contratado por uma facção para armazenar drogas foi preso pelos agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) em Porto Alegre. Na residência dele no bairro Santa Tereza, a equipe do delegado Fernando Siqueira aprendeu quase 700 gramas de cocaína, distribuídas em mais de 1,6 mil porções. O prejuízo da organização criminosa ficou em torno de R$ 30 mil.

A ação começou ainda na terça-feira com os policiais civis monitorando o imóvel. O suspeito, de 26 anos, foi abordado no momento em que ingressava na casa. Sem antecedentes criminais até então, o morador confessou a prática do delito e foi preso com a descoberta do entorpecente.