Denarc apreende entorpecentes e prende traficantes em três cidades gaúchas

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil anunciou na manhã desta terça-feira a conclusão das ações desencadeadas desde a segunda-feira contra o tráfico de drogas em três cidades gaúchas.

Em Nova Petrópolis, os agentes sob comando do delegado Thiago Bennemann prenderam uma traficante com um quilo de maconha cujos pacotes ostentavam o brasão do estado mexicano de Sinaloa, onde existe inclusive um cartel de narcotráfico. Porções de cocaína e crack prontas para a venda, uma balança de precisão, uma faca, quatro celulares, material para embalagem e um veículo, também foram encontradas com o criminoso. O diretor do Denarc, delegado Vladimir Urach, observou que o emprego do brasão do estado mexicano serve como marketing da droga comercializada. “A maconha é paraguaia”, assegurou.

Já em Gravataí, a equipe do delegado Alencar Carraro apreendeu mais de seis quilos de maconha com um traficante no bairro Santa Cruz. Houve ainda o recolhimento de um revólver calibre 32, três balanças de precisão, material de embalagem de drogas e anotações. Em Cachoeirinha, um traficante foi detido pelos mesmos policiais civis com mais de R$ 2 mil em dinheiro, um revólver calibre 38 com 15 cartuchos, duas balanças de precisão, embalagens de entorpecentes, anotações e mais de 90 gramas de maconha. O flagrante ocorreu no bairro Parque da Matriz.