Denarc apreende farta quantidade de drogas no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apreendeu farta quantidade de drogas na sexta-feira no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. Três traficantes foram presos na ação realizada pela equipe do delegado Fernando Siqueira.

Houve o recolhimento de 2.925 comprimidos de ecstasy e outras 25 gramas da mesma droga sintética em pó, 120 gramas de MDMA, quase um quilo de maconha, 890 gramas de maconha do tipo “camarão”, 31 gramas de haxixe e 300 gramas de cocaína. Os agentes encontraram ainda em torno de R$ 1,5 mil em dinheiro, anotações de contabilidade do tráfico de entorpecentes, quatro balanças de precisão e um veículo.

O trio de traficantes, sendo dois homens, ambos de 23 anos, e uma mulher, de 19 anos, foram detidos em flagrante. De acordo com os policiais civis, os três estão envolvidos no tráfico de entorpecentes na modalidade de tele entrega.

Veja Também