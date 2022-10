Denarc apreende mais de 32 quilos de drogas em pensão no bairro Glória, em Porto Alegre

publicidade

Mais de dez quilos de cocaína pura, cerca de dois quilos de insumo para preparo da droga e mais de 20 quilos de maconha foram apreendidos em uma pensão pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil no bairro Glória, em Porto Alegre. O prejuízo para uma facção criminosa ultrapassa os R$ 350 mil. A ação foi coordenada pelo delegado Gabriel Borges no final da noite dessa segunda-feira.

A investigação começou após o recebimento de denúncias sobre uma movimentação atípica em um quarto da pensão. Conforme os agentes, o local servia como depósito de entorpecentes de uma facção criminosa.

Conforme os relatos, um dos quartos alugados apresentava movimento de pessoas apenas no turno da noite. Além disso, homens eram vistos entrando e saindo do imóvel com caixas e sacos fechados.

Segundo o delegado Gabriel Borges, os policiais civis ingressaram no imóvel e localizaram então a farta quantidade de drogas e de insumos para produção de entorpecentes, além de uma balança de pesagem. Havia ainda um forte odor de maconha. “A investigação prossegue para identificar e responsabilizar os membros da organização criminosa responsáveis pela droga”, observou.