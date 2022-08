Denarc apreende mais de 330 porções de drogas no bairro Santa Isabel, em Viamão

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apreendeu mais de 330 porções de drogas durante uma ação realizada no bairro Santa Isabel, em Viamão. Uma pistola calibre nove milímetros, com numeração raspada, foi também recolhida. Um traficante foi preso.

O flagrante, comandado pelo delegado Fernando Siqueira, ocorreu nessa segunda-feira. Em uma residência, os policiais civis recolheram 444 pinos de cocaína, 172 porções de maconha e 121 porções de crack, além de uma balança de precisão, anotações, saco com pinos vazios e petrechos para acondicionamento da droga.

Após recebimento de informações sobre um imóvel que era utilizado para armazenamento e distribuição de entorpecentes e armas de fogo, os agentes do Denarc realizaram diligências para apurar a veracidade da denúncia. Durante longo período de monitoramento, os agentes observaram o traficante com a arma na cintura, sendo abordado e detido. No interior da casa estavam as drogas e demais materiais ilícitos.