Denarc apreende mais de 50 quilos de maconha paraguaia em Porto Alegre

As investigações do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil vão prosseguir após a apreensão de mais de 50 quilos de maconha paraguaia em Porto Alegre. O flagrante ocorreu em uma residência no bairro Nonoai, na Zona Sul da Capital. Um traficante foi preso na moradia.

Além da droga distribuída em tijolos e que trazia um selo de identificação, os agentes recolheram também um revólver calibre 38, sete cartuchos de munição e material de embalagem para entorpecente. A ação policial começou ainda na tarde de quinta-feira.