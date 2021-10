Denarc apreende mais de 77 quilos de maconha em Sapucaia do Sul

publicidade

Mais de 77 quilos de maconha foram apreendidos pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em Sapucaia do Sul. A ação, conduzida pelo delegado Alencar Carraro, começou ainda na última segunda-feira, quando informações recebidas indicavam que ocorreria uma entrega de drogas no bairro Dihel.

Um monitoramento foi realizado pelos agentes do Denarc na região. Um Fiat Siena, de cor prata, foi avistado então estacionado na rua Rio Grande. Como ninguém apareceu por várias horas, o veículo foi revistado.

No porta-malas do carro, os policiais civis localizaram 106 tijolos de maconha que pesavam pouco mais de 77 quilos, além de um quilo de cocaína com alto teor de pureza e ainda uma máquina de cartão de crédito.

A equipe do delegado Alencar Carraro apurou que o automóvel havia sido roubado por três indivíduos armados no dia 23 deste mês em Portão. O carro estava com placas clonadas.