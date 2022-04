Denarc apreende placas balísticas “strike face” e capa de colete à prova de balas em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apreendeu, no início da tarde desta quarta-feira, seis placas balísticas modelo “strike face” e uma capa de colete à prova de balas na vila Cruzeiro do Sul, no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre. A região está conflagrada por duas facções criminosas em conflito entre si nas duas últimas semanas. Houve ainda o recolhimento de um revólver calibre 38 com dez munições e R$ 200,00 em dinheiro.

A ação foi coordenada pelo delegado Alencar Carraro. O material estava dentro de uma mochila no interior de uma residência, situada na rua Jacob Isake Zylbersztejn. “Recebemos uma informação…”, observou, sem entrar em detalhes para não prejudicar o andamento das investigações.

O responsável, um jovem, já foi identificado pelos policiais civis. “Ele não tem antecedentes muito graves”, constatou o delegado Alencar Carraro. “Ele vai responder por posse irregular”, frisou.

A reportagem do Correio do Povo fez uma pesquisa na internet e apurou que vários sites brasileiros ou no exterior comercializam livremente as placas balísticas do tipo “strike face”. O delegado Alencar Carraro confirmou que “a venda é ilegal”.

A presença do Denarc desde cedo desta manhã na região é mais um esforço da Polícia Civil em combater a onda de violência provocada pelas facções criminosas. O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também está mobilizado.

Na última terça-feira , por exemplo, a equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DPHPP) apreendeu um fuzil calibre 556, uma pistola calibre 380, uma pistola calibre nove milímetros, seis carregadores, um kit roni que transforma uma pistola em uma submetralhadora e três seletores de rajada, além de 468 munições de calibres variados, além de um telefone celular. A ação ocorreu no bairro Agronomia.



Foto: PC / Divulgação / CP