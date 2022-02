Denarc apreende submetralhadora calibre 40 que seria negociada em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil confirmou nesta quarta-feira a apreensão de uma submetralhadora calibre 40 em Porto Alegre. Uma pistola calibre 380 também foi recolhida na ação, coordenada pelo delegado Wagner Dalcin, na noite dessa terça-feira.

A investigação sobre uma negociação ilícita de armamento resultou na abordagem de um Ford Fiesta, de cor prata, no estacionamento de um supermercado localizado na avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon. As duas armas foram então encontradas no carro. A motorista do automóvel foi presa em flagrante.

Em outra ação do Denarc, desta vez sob comando do delegado Thiago Bennemann, os policiais civis apreenderam pinos de cocaína, porções de maconha, pedras de crack e valores em dinheiro. O flagrante ocorreu no bairro Nonoai. Dois traficantes foram detidos.