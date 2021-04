Denarc descobre depósito de drogas utilizado por facção criminosa em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil anunciou a descoberta de um depósito de drogas utilizado por uma facção criminosa em Porto Alegre. Houve a apreensão de cerca de 18,1 quilos de cocaína que produziriam mais de 13 mil porções e em torno de 3 mil quilos de crack. Duas pistolas calibres 9 milímetros com 30 munições e R$ 240,00 em dinheiro também foram recolhidos.

A ação, coordenada pelo delegado Fernando Siqueira, começou ainda na tarde de sexta-feira no bairro Partenon. Uma mulher, de 35 anos, sem antecedentes criminais, foi presa na residência usada como depósito para uma organização criminosa.

Nas investigações, o imóvel foi monitorado. Os policiais civis do Denarc verificaram inclusive uma movimentação intensa. Após a abordagem da suspeita, os agentes vasculharam e localizaram os entorpecentes, armas e munições, além do dinheiro.

Cachoeirinha

Em outra ação, o Denarc prendeu um traficante no bairro Vista Alegre, em Cachoeirinha. A equipe do delegado Alencar Carraro apreendeu cerca de 200 gramas de maconha, 300 pedrinhas de crack, dez porções de cocaína, em torno de R$ 7 mil em dinheiro, uma balança de precisão e um veículo.

Viamão

No bairro Krahe, em Viamão, os agentes sob comando do delegado Silvio Huppes detiveram um criminoso com um revólver calibre 32, municiado e numeração raspada. O suspeito preso em flagrante possui antecedentes por tráfico, porte de arma e roubos. A ação foi realizada após recebimento de informações de que indivíduos estariam expulsando moradores de algumas casas na área para utilizá-las como pontos de venda de drogas.