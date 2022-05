Denarc descobre depósito de facção criminosa em São Leopoldo

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil descobriu um novo depósito de armas e munições de uma facção criminosa em São Leopoldo, na região do Vale do Rio dos Sinos. O flagrante ocorreu na noite dessa sexta-feira na área central da cidade.

No local, a equipe do delegado Gabriel Borges recolheu cerca de 400 munições de diversos calibres, além de uma pistola calibre nove milímetros com numeração suprimida e um kit roni capaz de transformar uma pistola em uma submetralhadora. Não havia ninguém no imóvel.

Ao mesmo tempo em Porto Alegre, os agentes sob comando do delegado Gabriel Borges prendiam um traficante ligado à mesma facção criminosa do depósito em São Leopoldo. A ação foi realizada no bairro Bom Fim.

Houve a apreensão de 135 porções de cocaína, 30 porções de maconha, uma máquina de cartão de crédito, R$ 250 em dinheiro e o veículo utilizado para a entrega de entorpecentes.

Já em outra diligência do Denarc, desta vez coordenada pelo delegado Fernando Siqueira, os agentes prenderam um traficante no bairro Santa Cecília, na Capital. O suspeito estava em um Chevrolet Onix, de cor preta, e fazia uma entrega nas imediações de um supermercado.

No interior do veículo foram localizados 45 porções de cocaína, seis comprimidos de ecstasy, uma porção de maconha, R$ 882 em dinheiro, uma balança de precisão e uma máquina de cartão.