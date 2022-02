Denarc descobre oficina clandestina de conserto de armamento em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil anunciou a descoberta de uma oficina clandestina de conserto de armamento em um imóvel no bairro Belém Novo, no Extremo Sul de Porto Alegre. No local, a equipe do delegado Thiago Bennemann apreendeu dois fuzis, seis carabinas com uma delas dotada de silenciador, uma pistola e dois revólveres, além de munições. A ação ocorreu na quinta-feira.

Segundo o Del. Thiago Bennemann, um indivíduo foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão. “As armas longas foram apreendidas com mira telescópica e parte do armamento foi identificado com numeração suprimida”, destacou.

Em outra ação da mesma equipe policial, uma pistola calibre 9 milímetros, de fabricação argentina e com numeração raspada, foi apreendida no bairro Santa Rosa, na Zona Norte da Capital. Um indivíduo foi preso em flagrante pelos policiais civis.