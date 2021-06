Denarc desencadeia ofensiva contra o narcotráfico nas ilhas de Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil desencadeou uma ofensiva a partir desta quarta-feira para combater o fornecimento e distribuição de drogas e armas na região da ilha da Pintada e da ilha das Flores, em Porto Alegre.

Cerca de 50 policiais civis foram mobilizados nesta etapa, com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O primeiro resultado da operação Arquipélago aconteceu durante o cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão nas duas ilhas. Houve o recolhimento de várias porções de cocaína e crack, além de telefones celulares. Um traficante, com antecedentes, foi preso.

A investigação, realizada pela equipe do delegado Thiago Bennemann, começou há cerca de dois meses. “O alvo é um grupo criminoso voltado à prática de crimes contra a saúde pública por meio do tráfico e associação para o tráfico”, explicou, assegurando que a ofensiva terá prosseguimento naquela região.