Denarc desencadeia operação contra o tráfico de drogas na região Carbonífera do Estado

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil desencadeou na manhã desta terça-feira a operação Simba II com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na região Carbonífera. Em Butiá, a equipe do delegado Silvio Huppes localizou o depósito de drogas de uma organização criminosa que abastece vários pontos de venda de drogas na área.

Em uma residência, os agentes apreenderam cerca de 3,7 quilos de maconha, em torno de 1,5 quilo de cocaína e aproximadamente meio quilo de crack. Um traficante foi preso em flagrante no local.

Na primeira quinzena de abril deste ano, os agentes do Denarc haviam deflagrado a operação Simba I na cidade de Minas do Leão. Na ocasião, um traficante transportava armas e drogas em um veículo. Com o criminoso, os policiais civis apreenderam um fuzil calibre 556, uma pistola calibre 9 milímetros, um colete balístico e um quilo de cocaína.