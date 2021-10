Denarc e PRF interceptam veículo de luxo com armas e munições de facção criminosa

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal interceptaram um veículo de luxo que transportava armas e munições na freeway, em Gravataí. Dois integrantes de uma facção criminosa, sediada na região do Vale do Rio dos Sinos, foram presos em flagrante.

Segundo o delegado Alencar Carraro, uma Mercedes Benz, modelo C180, foi abordada na noite desta quinta-feira no km 65 da BR 290, quando deslocava-se para a Região Metropolitana de Porto Alegre. Houve a apreensão de um fuzil calibre 556 com dois carregadores, duas pistolas 9 milímetros com três carregadores e um revólver calibre 38.

Quase 100 cartuchos de calibres variados, dois telefones celulares, três anéis, duas pulseiras e um relógio de ouro, além de aproximadamente R$ 4,7 mil mil em dinheiro, também foram recolhidos. Todo o material estava escondido no painel do automóvel.

Ambos os criminosos, sendo um de Eldorado do Sul e outro de Cachoeirinha, possuem antecedentes. O delegado Alencar Carraro enfatizou que a ação faz parte da “contínua busca da desarticulação das organizações criminosas”. O trabalho investigativo terá prosseguimento pelo Denarc.