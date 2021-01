Denarc encontra cerca de R$ 6 mil em dinheiro oriundo do narcotráfico em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil anunciou nesta terça-feira a apreensão de cerca de R$ 6 mil em dinheiro oriundo do tráfico de drogas durante uma operação em Porto Alegre. A equipe do delegado Alencar Carraro realizou a ação desde a segunda-feira no Loteamento Santa Terezinha (antiga vila dos Papeleiros), na rua Voluntários da Pátria.

O flagrante ocorreu em um imóvel que, segundo uma denúncia anônima, estaria sendo utilizado por uma mulher para o tráfico de drogas. Não havia ninguém no local, onde reside ela e o companheiro, um apenado que está recolhido no sistema prisional por envolvimento com o comércio de entorpecentes. O casal já foi identificado.

Além da quantia expressiva em dinheiro, os policiais civis encontraram diversas anotações da movimentação da venda de drogas na área. O Denarc vai prosseguir com o trabalho investigativo na região.

