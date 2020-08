Denarc mantém estratégia de intensificar ações em áreas conflagradas pelo tráfico de drogas

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil vai manter a estratégia de intensificar as ações em áreas conflagradas em razão do tráfico de drogas. A mais recente operação resultou na apreensão de cerca de 1,1 mil pedras de crack e mais de oito quilos de maconha em Gravataí.

A equipe do delegado Alencar Carraro recolheu ainda 55 pinos de cocaína e munição de vários calibres, inclusive de fuzil, além de uma balança de precisão. Todo o material estava em um Ford Escort estacionado em uma rua no bairro Morada do Vale. A ação não teve prisões.

Flagrante

Em Porto Alegre, a 16º DP realizou na manhã desta quinta-feira a operação Condominium no bairro Restinga. Os policiais civis cumpriram 11 ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. Os indivíduos são investigados por participarem de organização criminosa que atua em condomínios populares da região. Seis prisões foram efetuadas. Os agentes apreenderam um revólver calibre 38 com 34 munições e seis telefones celulares.