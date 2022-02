Denarc prende criminoso com três pistolas de fabricação turca em São Leopoldo

publicidade

Três pistolas calibres 9 milímetros, de fabricação turca, foram apreendidas pelos agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) em São Leopoldo. A ação, conduzida pelo delegado Thiago Bennemann, ocorreu na tarde de quarta-feira no bairro Vila Braz. Houve a prisão de um criminoso envolvido com o tráfico de drogas.

Em Porto Alegre, o Denarc apura quem são os responsáveis pela apreensão de dois quilos de crack em Porto Alegre. O flagrante, coordenado pelo delegado Fernando Siqueira, ocorreu também na quarta-feira no bairro Centro.

A droga estava em um imóvel em precário estado de conservação, utilizado para armazenamento e fracionamento de entorpecentes. Não havia ninguém no local.

Foto: PC/ Divulgação / CP