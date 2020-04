Depósito com 18 mil maços de cigarros contrabandeados é encontrado em São Leopoldo

publicidade

Cerca de 18 mil maços de cigarros paraguaios contrabandeados foram apreendidos pela Brigada Militar na noite dessa segunda-feira em São Leopoldo. A mercadoria ilícita foi encontrada em uma residência usada como depósito no bairro Feitoria. A Força Tática do 25º BPM deteve três homens, de 49, 20 e 28 anos, junto com uma mulher, de 43 anos, por contrabando e descaminho.

O flagrante ocorreu quando os policiais militares abordaram um Fiat Palio, de cor branca, com dois indivíduos, e encontraram alguns pacotes do produto. Questionada, a dupla admitiu que realizava a distribuição ao comércio local e que teria mais armazenado em casa. Na moradia foram então encontradas caixas contendo os pacotes de maços de cigarros de marcas paraguaias. O caso foi repassado à Polícia Federal.