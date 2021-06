Depósito de facção criminosa armazenava 18,9 quilos de maconha em Viamão

publicidade

Um depósito de drogas mantido por uma facção criminosa armazenava 18,9 quilos de maconha e 195 buchas de cocaína no bairro São Tomé, em Viamão. O flagrante foi efetuado pela equipe do delegado Wagner Dalcin, do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil.

A ação começou ainda na tarde de terça-feira, após recebimento de uma denúncia anônima. Não havia ninguém na casa no momento da chegada dos policiais civis. As diligências do Denarc terão continuidade para a identificação dos responsáveis.