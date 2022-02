Desaparecimento de corretor de imóveis e de brigadiano aposentado é investigado pela Polícia Civil

publicidade

O desaparecimento do corretor de imóveis Rodrigo Flávio Domingues, 44 anos, e do brigadiano aposentado Lorivan Antônio de Mattos, 55 anos, é investigado pela Polícia Civil no Norte do Estado. Ambos não mais vistos desde a quarta-feira passada, após saírem de Passo Fundo para negociarem uma propriedade rural para possíveis compradores em Ibirapuitã.

Os dois desaparecidos estavam em uma caminhonete Hyundai Tucson, de cor prata, com placas de Passo Fundo. O veículo também não foi localizado.

Após o sumiço, o filho do corretor de imóveis recebeu no telefone celular uma mensagem supostamente enviada pelo pai. Nela, o corretor dizia que estava ferido e que conseguiu ocultar o aparelho telefônico, além de informar que estava em um mato.

"Não sabemos como eles estão, as circunstâncias em que eles estão, se estão vivos, se estão amarrados…", resumiu a delegada Daniela Mineto. Uma das hipóteses dos policiais civis é de que as vítimas foram rendidas e assaltadas.