Descoberto laboratório de produção de maconha em Caxias do Sul

Um laboratório de produção de maconha de alta qualidade foi “estourado” na manhã desta sexta-feira em uma operação conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil em Caxias do Sul. Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e policiais militares do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) descobriram o endereço, com amparo de um mandado judicial, no bairro Petrópolis.

Plantações de cannabis apresentavam dezenas de pés em vários estágios de crescimento - Foto: Brigada Militar / Divulgação / CP

No local foram encontradas estufas com plantações de maconha modificada geneticamente e com maior teor do princípio ativo THC, além de insumos e equipamentos, incluindo termômetros, luzes especiais, produtos químicos, fertilizantes, sistemas de irrigação e ventilação, além de balanças e outros materiais.

Revistas e publicações sobre o cultivo de cannabis também foram recolhidas. O responsável pela produção de alto padrão da droga foi preso em flagrante. Ele confessou que o quilo do entorpecente era comercializado por cerca de R$ 30 mil, sendo vendido para clientes em todo o país.